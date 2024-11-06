Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации на 90 дней, до 7 февраля 2025 года.

Источник: карточки № 12151 и № 12152

Справочно: Это уже 13 продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России. Последний раз Зеленский подписывал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продление срока проведения всеобщей мобилизации в августе, до 10 ноября.

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Напомним: Согласно процедуре, перед этим Верховная Рада поддержала продление действия военного положения на 90 дней.