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Орбан уже поздравил Трампа с победой на выборах

Уляна Кричковская, Ирина БалачукСреда, 6 ноября 2024, 10:04
Орбан уже поздравил Трампа с победой на выборах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в июле. Фото из Facebook Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, несмотря на то, что официальные результаты голосования еще не объявили.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Орбана в сети Х (Twitter)

Прямая речь Орбана: "Поздравляем президента Дональда Трампа с огромной победой. Очень нужная победа для всего мира!".

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Детали: Венгерский премьер отметил, что это является "самым большим возвращением в политической истории США".

Также Трампа поздравил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что это должно помочь "установить мир в Украине".

Прямая речь Сийярто: "После решения американских избирателей мы можем надеяться, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется к своему пику, поскольку мы разделяем схожие взгляды на мир, нелегальную иммиграцию и защиту семей. И после почти тысячи дней войны в Украине есть больше шансов, чем когда-либо, на установление мира!"

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Предыстория:

ОрбанТрамп
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