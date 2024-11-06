Орбан уже поздравил Трампа с победой на выборах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, несмотря на то, что официальные результаты голосования еще не объявили.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Орбана в сети Х (Twitter)
Прямая речь Орбана: "Поздравляем президента Дональда Трампа с огромной победой. Очень нужная победа для всего мира!".
Детали: Венгерский премьер отметил, что это является "самым большим возвращением в политической истории США".
Также Трампа поздравил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что это должно помочь "установить мир в Украине".
Прямая речь Сийярто: "После решения американских избирателей мы можем надеяться, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется к своему пику, поскольку мы разделяем схожие взгляды на мир, нелегальную иммиграцию и защиту семей. И после почти тысячи дней войны в Украине есть больше шансов, чем когда-либо, на установление мира!"
Предыстория:
- Орбан неоднократно выражал свои симпатии Трампу в президентской гонке в США, в частности заявлял, что откроет несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется к власти в США.
- Cразу несколько моделирований результатов выборов в США предусматривают победу Трампа на президентских выборах 2024 года.
- Сам Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".
- Венгрия 7 ноября будет принимать саммит Европейского политического сообщества, а на следующий день, 8 ноября, состоится встреча лидеров ЕС.