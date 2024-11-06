Орбан уже поздравил Трампа с победой на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в июле. Фото из Facebook Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, несмотря на то, что официальные результаты голосования еще не объявили.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Орбана в сети Х (Twitter)

Прямая речь Орбана: "Поздравляем президента Дональда Трампа с огромной победой. Очень нужная победа для всего мира!".

Реклама:

Детали: Венгерский премьер отметил, что это является "самым большим возвращением в политической истории США".

Также Трампа поздравил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что это должно помочь "установить мир в Украине".

Прямая речь Сийярто: "После решения американских избирателей мы можем надеяться, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется к своему пику, поскольку мы разделяем схожие взгляды на мир, нелегальную иммиграцию и защиту семей. И после почти тысячи дней войны в Украине есть больше шансов, чем когда-либо, на установление мира!"

РЕКЛАМА:

Предыстория: