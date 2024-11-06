Военным упростят перевод на новое место службы: создают цифровой сервис

Минобороны и Генштаб ВСУ разрабатывают цифровой сервис, который должен упростить перевод военнослужащих между воинскими частями, с этой целью проводят опрос в приложении Армия+

Источник: пресс-служба Министерства обороны

Дословно: "Минобороны и Генштаб ВСУ разрабатывают цифровой сервис для упрощенного перевода между приоритетными воинскими частями. Поэтому двум структурам важно знать мнение военных по этому поводу".

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Детали: В оборонном ведомстве сообщили, что для этого в приложении Армия+ начался новый опрос по изменению места службы, который продлится до 10 ноября и будет иметь 12 вопросов.

В Минобороны заверили, что деперсонализированные результаты опроса будут иметь прямое влияние на изменения в алгоритм перевода.

"Силы обороны Украины нуждаются в мотивированных военнослужащих. Мы уверены, что возможность сменить место службы и подразделение влияет на эффективность военных. Это поможет им служить там, где они хотят. Благодаря опросу мы сможем усовершенствовать процесс перевода, чтобы место службы можно было изменить проще и без лишней бюрократии", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.