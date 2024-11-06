Военную учебную миссию ЕС для Украины продлили на 2 года – СМИ
Среда, 6 ноября 2024, 11:36
Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк сообщил, что послы Евросоюза на два года продлили срок работы военной учебной миссии ЕС, в рамках которой проводят подготовку украинских военных.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Джозвяка
for sure not the biggest news this morning but....🇪🇺 ambassadors just extended by 2 years its 🇺🇦training mission. nearly 70,000 🇺🇦 soldiers has been trained across 24 🇪🇺 member states in the last two years.Реклама:— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 6, 2024
Детали: Он напомнил, что за предыдущие два года ее деятельности на территории привлеченных 24 стран прошли подготовку около 70 тысяч украинских военных.
Напомним:
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- Миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) создали в октябре 2022 года с целью обеспечения разносторонней подготовки украинских военных и координации действий привлеченных к этому стран.
- Первоначальный мандат миссии составлял два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период – 106,7 млн евро.
- В августе 2024 года министры обороны стран ЕС решили, что не будут переносить обучение украинских военных на территорию Украины, но будут делать это как можно ближе к ее границам.
- Также договорились увеличить количество украинских военных, которые пройдут обучение в рамках миссии EUMAM.