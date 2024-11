Военную учебную миссию ЕС для Украины продлили на 2 года – СМИ

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк сообщил, что послы Евросоюза на два года продлили срок работы военной учебной миссии ЕС, в рамках которой проводят подготовку украинских военных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Джозвяка

for sure not the biggest news this morning but....🇪🇺 ambassadors just extended by 2 years its 🇺🇦training mission. nearly 70,000 🇺🇦 soldiers has been trained across 24 🇪🇺 member states in the last two years.

