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Удар РФ по Запорожью: в больнице умерла женщина, количество погибших возросло до 8

Анастасия ПроцСреда, 6 ноября 2024, 11:54
Удар РФ по Запорожью: в больнице умерла женщина, количество погибших возросло до 8
Иллюстративное фото: Getty Images

В больнице умерла женщина, которая пострадала в результате российского ракетного удара по Запорожью 5 ноября. Таким образом количество погибших возросло до 8.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Дословно: "Девять пострадавших после вчерашнего вражеского удара по областному центру находятся в медицинских учреждениях Запорожья. Два человека - 44-летняя женщина и 44-летний мужчина - в тяжелом состоянии. Состояние еще семи пострадавших врачи оценивают как среднее. К сожалению, умерла женщина, которую доставили в медучреждение в сверхтяжелом состоянии".

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Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара российских войск по Запорожью 5 ноября погибли 7 человек и 24 получили ранения.

Запорожьеракетный ударжертвы
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