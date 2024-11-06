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Сикорский: Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность

Уляна Кричковская, Иван ДьяконовСреда, 6 ноября 2024, 12:49
Сикорский: Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность
Радослав Сикорский. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении страны играть ведущую роль в повышении устойчивости Европейского Союза и о том, что Европа должна немедленно взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Источник: Сикорский во время брифинга для СМИ, цитирует Укринформ, передает "Европейская правда"

Детали: Сикорский акцентировал – Польша уважает решение американского народа.

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По его словам, подтвердилась правильность внешней политики Польши, которая заключается в поддержке политических контактов как с демократами, так и с республиканцами.

Он поблагодарил обоих кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалу Харрис – за теплые слова о Польше и подтверждение союзничества Варшавы и Вашингтона.

Как передают журналисты, глава польской дипломатии подчеркнул, что находится в постоянном контакте с высшими представителями по вопросам безопасности в лагере Трампа.

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Прямая речь: "Европа должна немедленно взять на себя большую ответственность за свою безопасность расходами на оборону и решениями по миграционной политике. Польша делает то, что ее союзники только начнут делать".

Детали: По его убеждению, с восстановленным доверием в ЕС и хорошими отношениями с США – Польша будет лидером в процессе повышения устойчивости ЕС.

"Ветер истории дует еще сильнее, польское лидерство выполнит свою миссию", – подытожил глава польского МИД.

Предыстория:

  • Накануне писали, что в Европейском Союзе в зависимости от результатов выборов в США определят дальнейшую позицию относительно помощи Украине, но общая линия относительно ее поддержки будет неизменной.
  • Сразу несколько моделирований результатов выборов в США предусматривают победу Трампа на президентских выборах 2024 года.
  • Сам Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

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