Сикорский: Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении страны играть ведущую роль в повышении устойчивости Европейского Союза и о том, что Европа должна немедленно взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.
Источник: Сикорский во время брифинга для СМИ, цитирует Укринформ, передает "Европейская правда"
Детали: Сикорский акцентировал – Польша уважает решение американского народа.
По его словам, подтвердилась правильность внешней политики Польши, которая заключается в поддержке политических контактов как с демократами, так и с республиканцами.
Он поблагодарил обоих кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалу Харрис – за теплые слова о Польше и подтверждение союзничества Варшавы и Вашингтона.
Как передают журналисты, глава польской дипломатии подчеркнул, что находится в постоянном контакте с высшими представителями по вопросам безопасности в лагере Трампа.
Прямая речь: "Европа должна немедленно взять на себя большую ответственность за свою безопасность расходами на оборону и решениями по миграционной политике. Польша делает то, что ее союзники только начнут делать".
Детали: По его убеждению, с восстановленным доверием в ЕС и хорошими отношениями с США – Польша будет лидером в процессе повышения устойчивости ЕС.
"Ветер истории дует еще сильнее, польское лидерство выполнит свою миссию", – подытожил глава польского МИД.
Предыстория:
- Накануне писали, что в Европейском Союзе в зависимости от результатов выборов в США определят дальнейшую позицию относительно помощи Украине, но общая линия относительно ее поддержки будет неизменной.
- Сразу несколько моделирований результатов выборов в США предусматривают победу Трампа на президентских выборах 2024 года.
- Сам Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".
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