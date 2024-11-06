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Трамп берет четвертый "шаткий" штат и гарантирует себе выигрыш выборов

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоСреда, 6 ноября 2024, 13:01

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, которому американские СМИ уже отдали победу на президентских выборах, побеждает в четвертом "шатком" штате Висконсине и гарантирует себе победное количество голосов выборщиков.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В частности, NBC News прогнозирует победу Дональда Трампа в штате Висконсин с 49,7% после подсчета 99% голосов. У Камалы Харрис - 48,7%.

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Висконсин оказался последним штатом, который был нужен Трампу для получения президентского кресла. С победой в Висконсине, который дает 10 голосов выборщиков, Трамп обеспечил себя 276 голосами. Для победы необходимо было получить не менее 270.

В то же время, NYT сообщает, что Трамп обеспечил себя 277 голосами выборщиков.

И Харрис, и Трамп уделяли Висконсину много внимания, денег и ресурсов, проводя большие митинги в пригородах и студенческих городках, а также засыпая избирателей политической рекламой.

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В 2020 году в Висконсине победил Джо Байден, в 2016 – Трамп.

Что предшествовало: Сразу несколько моделирований результатов выборов в США предусматривают победу Трампа на президентских выборах 2024 года.

Сам Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

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