Трамп готовит митинг после победы на выборах – СМИ

Помощник новоизбранного президента Дональда Трампа заявил, что вскоре планируется победный митинг.

Источник: NBC News, пишет "Европейская правда"

Детали: Помощник новоизбранного президента Трампа сообщил телеканалу, что еще один митинг республиканца можно ожидать "вскоре".

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Когда Трамп победил Хиллари Клинтон восемь лет назад, то провел несколько акций во время переходного периода, которые он назвал "турне благодарности".

Предыстория:

Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

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