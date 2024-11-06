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Трамп готовит митинг после победы на выборах – СМИ

Кристина Бондарева, Иван ДьяконовСреда, 6 ноября 2024, 14:02
Трамп готовит митинг после победы на выборах – СМИ
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Помощник новоизбранного президента Дональда Трампа заявил, что вскоре планируется победный митинг.

Источник: NBC News, пишет "Европейская правда"

Детали: Помощник новоизбранного президента Трампа сообщил телеканалу, что еще один митинг республиканца можно ожидать "вскоре".

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Когда Трамп победил Хиллари Клинтон восемь лет назад, то провел несколько акций во время переходного периода, которые он назвал "турне благодарности".

Предыстория:

  • Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Победа Трампа: все о последствиях для Украины.

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Читайте подробную статью: Суперпобеда Трампа: самое главное о выборах в США и их последствиях для Украины.

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