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МИД России отреагировал на победу Трампа

Кристина Бондарева, Иван ДьяконовСреда, 6 ноября 2024, 15:02
МИД России отреагировал на победу Трампа
Фото: getty images

Министерство иностранных дел России объявило, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США будет работать с новой американской администрацией, "жестко отстаивая российские национальные интересы" и достигая "всех поставленных целей" в войне.

Источник: заявление МИД РФ, сообщает "Европейская правда"

Детали: В МИД РФ сказали, что победа Трампа отражает недовольство американцев администрацией Джо Байдена и предвыборной программой Демократической партии.

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Там заявили, что Трамп победил несмотря на "пропагандистскую кампанию", развязанную против него демократами, однако, это "не отменяет глубокого гражданского раскола в США".

РФ, вместе с тем, "не питает иллюзий" относительно избранного американского президента, который "в России хорошо известен".

"Правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на "сдерживание Москвы". Эта линия не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США, то ли речь идет об "Америке прежде всего" в трактовке Трампа и его сторонников, то ли о "миропорядке, основанном на правилах", на чем "зациклены" демократы", – сказано в заявлении.

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"Россия будет работать с новой администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны", – добавили в МИД РФ.

Предыстория:

  • Трамп заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Победа Трампа: все о последствиях для Украины.

Читайте подробную статью: Суперпобеда Трампа: самое главное о выборах в США и их последствиях для Украины.

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