США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Силы обороны США осуществили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на фоне президентских выборов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте Командования глобальных ударов Воздушных сил США

Детали: Объединенная команда военнослужащих Командования глобальных ударов ВВС США и экипаж ВМС запустила невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III 5 ноября 2024 года в 23:01 по тихоокеанскому времени с авиабазы в Калифорнии.

Реклама:

"Этот испытательный запуск является частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерные силы сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, надежными и эффективными для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников", – сказано в заявлении.

Такие испытания происходили уже более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий, отметили в командовании.

Носитель МБР преодолел примерно 4200 миль (более 6700 километров) до испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана, расположенного на Маршалловых островах.

РЕКЛАМА:

Испытательный запуск стал кульминацией многомесячной подготовки, в которой участвовали многочисленные правительственные партнеры.

Напомним: