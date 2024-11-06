На границе с Румынией нашли тело мужчины
Среда, 6 ноября 2024, 16:28
Возле границы с Румынией обнаружили тело погибшего мужчины, который вероятно является гражданином Украины с Черниговщины.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "Вблизи границы с Румынией обнаружено очередное тело погибшего мужчины.
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О находке сообщили пограничникам местные жители. Тело, которое пролежало в лесу не один месяц, вероятно, принадлежит гражданину Украины 1980 г.р. с Черниговщины".
Детали: Предварительно предполагается, что мужчина пытался незаконно пересечь границу.