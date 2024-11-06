Взятки за уклонение от мобилизации: на Закарпатье "погорел" начальник ТЦК и замкомбрига ТРО

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили на Закарпатье еще две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста: по результатам комплексных мероприятий подозрение получили руководитель районного ТЦК и заместитель командира бригады Теробороны.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Руководителю районного ТЦК и СП инкриминируют принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а заместителю комбрига - злоупотребление влиянием.

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По данным источника УП, речь идет об Игоре Тищуке (руководитель районного ТЦК, слева -ред.), и Юрии Какабадзе (заместитель командира бригады Теробороны) ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

По данным следствия, руководитель ТЦК за 5 000 долларов США предлагал помощь военнообязанному в прохождении ВВК, получении статуса непригодности к службе и снятии с воинского учета.

Другой подозреваемый - чиновник ТРО обещал за вознаграждение "решить вопрос" для военнообязанного о признании его непригодным к службе по состоянию здоровья и снятия с воинского учета. Стоимость "услуг" колебалась от 4 000 до 6 000 долларов США, в зависимости от сложности договоренностей с коллегами из ТЦК.

Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения и отстранении от служебных обязанностей. Также продолжается проверка на причастность к преступным схемам других лиц, отмечают в прокуратуре.