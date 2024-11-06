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Генштаб: На фронте 99 боестолкновений, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

Иван ДьяконовСреда, 6 ноября 2024, 16:49
Генштаб: На фронте 99 боестолкновений, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях
Иллюстративное Фото: Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной. С начала суток количество боевых столкновений возросло до 99. Горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Покровском направлении в течение дня агрессор совершил 24 атаки в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидово и Новоалексеевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, пять боестолкновений продолжается.

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Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток захватчик 39 раз атаковал наши подразделения. В настоящее время продолжаются бои в 21 локации.

Дословно: "Оккупант продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Волфино, Заречье, Янжуловка, Рогизное, Бачевск, Леоновка, Журавка, Павловка, Беловоды, Красный Хутор, Басовка, Чуйковка, Николаевка и Лесковщина, с РСЗО враг бил по Искривщине.

Детали: Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кучеровка, Петропавловка и Кругляковка, получил достойный отпор.

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На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Дружелюбовки, Грековки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений, до сих пор продолжается два.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг атаковал возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка, где наши защитники отбили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отбили две атаки в районах Трудового и Максимовки. Четыре боестолкновения продолжаются вблизи Трудового.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают вражеский штурм в направлении Новоандреевки. Также враг применял бомбардировочную авиацию по Малой Токмачке, Омельнику и Вольнянке, сбросив восемь КАБов, неуправляемыми авиаракетами нанес удар по Каменскому.

На Краматорском, Приднепровском, Харьковском и Северском направлениях атаки захватчиков были отбиты.

На других направлениях фронта существенных изменений не произошло.

По информации Генштаба, вражеская авиация сбросила семь управляемых авиационных бомб по территории Курской области.

Генштабвойна
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