Харрис уже готовит обращение к нации на фоне поражения

Во второй половине дня по американскому времени кандидат в президенты США Камала Харрис выступит с обращением к нации и сторонникам.

Источник: NBC News со ссылкой на трех ее помощников, передает "Европейская правда"

Детали: Харрис надеялась произнести свою победную речь на территории Университета Говарда, но после сокрушительного поражения от Дональда Трампа она выступит совсем в другом месте.

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Сопредседатель кампании Харрис Седрик Ричмонд сказал собравшимся в университетском городке ночью, что они услышат ее сегодня в какой-то момент, прежде чем разочарованно отпустить их домой.

Напоминаем, что Харрис еще не признала своего поражения официально.

Напомним, Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

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