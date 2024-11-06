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Харрис уже готовит обращение к нации на фоне поражения

Иванна Костина, Евгений КизиловСреда, 6 ноября 2024, 16:57
Харрис уже готовит обращение к нации на фоне поражения
Камала Харрис. фото: Getty Images

Во второй половине дня по американскому времени кандидат в президенты США Камала Харрис выступит с обращением к нации и сторонникам.

Источник: NBC News со ссылкой на трех ее помощников, передает "Европейская правда"

Детали: Харрис надеялась произнести свою победную речь на территории Университета Говарда, но после сокрушительного поражения от Дональда Трампа она выступит совсем в другом месте.

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Сопредседатель кампании Харрис Седрик Ричмонд сказал собравшимся в университетском городке ночью, что они услышат ее сегодня в какой-то момент, прежде чем разочарованно отпустить их домой.

Напоминаем, что Харрис еще не признала своего поражения официально.

Напомним, Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

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