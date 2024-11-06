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На Херсонщине из-за детонации взрывчатки погиб мужчина, его жена в тяжелом состоянии – ОВА

Иван ДьяконовСреда, 6 ноября 2024, 18:00
На Херсонщине из-за детонации взрывчатки погиб мужчина, его жена в тяжелом состоянии – ОВА
Иллюстративное фото: Getty Images

На Херсонщине из-за детонации взрывчатки пострадали супруги – 55-летний мужчина погиб, его жену доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Источник: председатель областной военной администрации Александр Прокудин

Детали: По словам Прокудина, инцидент произошел в селе Ищенко Великоалександровской общины Херсонской области.

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Во время детонации взрывчатки 55-летний мужчина получил смертельные ранения. Его 53-летнюю жену доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Прямая речь: "От полученных ранений на месте трагедии погиб 55-летний мужчина. 53-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. У нее – взрывная травма, ранения живота и переломы костей рук."

Предыстория:

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  • 4 ноября Нацполиция сообщила, что во время разминирования частного домовладения в Херсоне произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получил капитан полиции Александр Витер. Александр работал в батальоне патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и во взрывотехническом отделе.

Херсонская областьжертвывзрыв
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