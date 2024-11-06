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Сенатор-республиканец заявил, что война в Украине зашла в тупик, и ее надо завершать

Иванна Костина, Евгений КизиловСреда, 6 ноября 2024, 18:04
Сенатор-республиканец заявил, что война в Украине зашла в тупик, и ее надо завершать
Марко Рубио с Дональдом Трампом. фото: Getty Images

Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио (штат Флорида) считает, что война, которую Россия развязала против Украины, "зашла в тупик", и ее нужно "довести до конца".

Источник: Рубио в эфире Today, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Рубио, нет того, кто не хотел бы завершения войны.

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"Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, в конце концов, то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и она должна быть доведена до конца", – сказал Рубио.

"Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл", – добавил он.

Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, критиковали большие суммы денег, которые США направили в Украину для укрепления ее обороны.

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Рубио сказал, что Трамп, который заявил, что может прекратить боевые действия в Украине за 24 часа, "хочет, чтобы война закончилась".

"Не нужно быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть окончания войны", – сказал Рубио.

Он также добавил, что "Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну".

По данным The Hill, Рубио рассматривается как возможный госсекретарь в администрации Трампа.

Президент Владимир Зеленский поздравил кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах до объявления официальных результатов.

Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Победа Трампа: все о последствиях для Украины.

Читайте подробную статью: Суперпобеда Трампа: самое главное о выборах в США и их последствиях для Украины.

СШАУкраинавойнаРосcия
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Киев | 20 ноября
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