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РосСМИ пишут, что Путин поздравил Трампа "через знакомых"

Кристина Бондарева, Евгений КизиловСреда, 6 ноября 2024, 18:45
РосСМИ пишут, что Путин поздравил Трампа через знакомых
фото: getty images

Российское издание "Верстка" сообщает, что глава Кремля Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, но сделал это неформально.

Источник: публикация издания, о которой пишет "Европейская правда"

Детали: Представители российской власти и элиты, в частности Путин, поздравили Трампа, но сделали они это не официально, а "через знакомых", рассказал изданию собеседник в парламенте, который занимает высокую должность.

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Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос, заявил, что не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа, поскольку тот возглавляет недружественную страну.

По словам источника, поздравления передали и глава МИД Сергей Лавров, и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, и председатель правления "Сбера" Герман Греф, и спикеры палат парламента.

Информацию о неформальных поздравлениях подтвердил изданию и близкий к Кремлю собеседник. По его словам, поздравления передали по линии российского МИДа.

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Источник констатировал, что у главных представителей российской власти "есть отношения" с новым президентом, которые "Кремль хочет поддерживать", поскольку у Москвы "есть на Трампа определенные надежды".

"У российской элиты есть надежда на то, что после победы Дональда Трампа на выборах в США отношения Вашингтона и Москвы могут улучшиться, а поддержка Украины станет меньше. Из-за этого лучшим станет и положение российских войск на фронте, считают представители политики. Однако пока непонятно, каких именно шагов ждут от Трампа в Кремле", – обобщает издание.

Телеканал CNN ранее сообщил, что Дональд Трамп, который ценит лесть и лояльность, внимательно следит за тем, кто из мировых лидеров пытается выйти с ним на связь.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой и вспомнил о "замечательной встрече с президентом Трампом" в сентябре, когда они "подробно обсудили" стратегическое партнерство между Украиной и США.

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Победа Трампа: все о последствиях для Украины.

Читайте подробную статью: Суперпобеда Трампа: самое главное о выборах в США и их последствиях для Украины.

ПутинТрамп
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