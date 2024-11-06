Во время воздушной тревоги в окрестностях Чернигова взорвалась крылатая ракета: двое пострадавших

В окрестностях Чернигова произошел взрыв крылатой ракеты, в результате чего пострадали два человека.

Источник: начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, исполняющий обязанности городского главы Чернигова Александр Ломако

Детали: Брижинский сообщил, что в окрестностях города был зафиксирован взрыв крылатой ракеты РФ.

Реклама:

Прямая речь: "По состоянию на сейчас пострадало 2 человека. Один в тяжелом состоянии, другой имеет состояние средней тяжести".

Детали: Ломако сообщил, что взрывы, которые слышали горожане, были не на территории города. Также он отметил, что разрушений или повреждений непосредственно в Чернигове не фиксировали.

Предыстория:

РЕКЛАМА: