Во время воздушной тревоги в окрестностях Чернигова взорвалась крылатая ракета: двое пострадавших
Среда, 6 ноября 2024, 18:55
В окрестностях Чернигова произошел взрыв крылатой ракеты, в результате чего пострадали два человека.
Источник: начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, исполняющий обязанности городского главы Чернигова Александр Ломако
Детали: Брижинский сообщил, что в окрестностях города был зафиксирован взрыв крылатой ракеты РФ.
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Прямая речь: "По состоянию на сейчас пострадало 2 человека. Один в тяжелом состоянии, другой имеет состояние средней тяжести".
Детали: Ломако сообщил, что взрывы, которые слышали горожане, были не на территории города. Также он отметил, что разрушений или повреждений непосредственно в Чернигове не фиксировали.
Предыстория:
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- Воздушные Силы ВСУ в 17:36 сообщали, что фиксируют пролет ракета на севере Черниговщины в юго-западном направлении. Через три минуты она изменила курс на Чернигов, а еще через три минуты сообщили о второй ракете курсом на Нежин.