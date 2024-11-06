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Во время воздушной тревоги в окрестностях Чернигова взорвалась крылатая ракета: двое пострадавших

Иван ДьяконовСреда, 6 ноября 2024, 18:55
Во время воздушной тревоги в окрестностях Чернигова взорвалась крылатая ракета: двое пострадавших
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

В окрестностях Чернигова произошел взрыв крылатой ракеты, в результате чего пострадали два человека.

Источник: начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, исполняющий обязанности городского главы Чернигова Александр Ломако

Детали: Брижинский сообщил, что в окрестностях города был зафиксирован взрыв крылатой ракеты РФ.

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Прямая речь: "По состоянию на сейчас пострадало 2 человека. Один в тяжелом состоянии, другой имеет состояние средней тяжести".

Детали: Ломако сообщил, что взрывы, которые слышали горожане, были не на территории города. Также он отметил, что разрушений или повреждений непосредственно в Чернигове не фиксировали.

Предыстория:

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  • Воздушные Силы ВСУ в 17:36 сообщали, что фиксируют пролет ракета на севере Черниговщины в юго-западном направлении. Через три минуты она изменила курс на Чернигов, а еще через три минуты сообщили о второй ракете курсом на Нежин.

ЧерниговЧерновицкая областьракетный ударжертвы
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