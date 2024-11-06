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ОВА: В Покровске остается более 11 тысяч человек

Татьяна ОлейникСреда, 6 ноября 2024, 19:11
ОВА: В Покровске остается более 11 тысяч человек
Покровск. Фото - GEtty Images

По состоянию на 6 ноября 11,5 тысяч человек остается в Покровске Донецкой области, среди них 51 ребенок.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона

Прямая речь: "В Покровской громаде остается сейчас 18 тысяч человек, среди них 99 детей. А в самом городе Покровске - 11,5 тысячи человек и 51 ребенок. Город открыт для въезда-выезда, эвакуация продолжается. Говорили о закрытии города - это с того направления от города Селидово, те места, те дороги, которые были определены военными".

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Детали: По его словам, сейчас в городе работают некоторые магазины и отделения "Укрпочты".

В то же время есть проблемы с водо-, газо- и электроснабжением, поскольку россияне ежедневно обстреливают Покровск баллистическими ракетами и FPV-дронами. Местные власти призывают людей эвакуироваться в более безопасные места.

Донецкая областьвойнабоевые действияэвакуация
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