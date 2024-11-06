Соперник Санду признал поражение на выборах

Пророссийский кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло через два дня после объявления предварительных результатов выборов признал поражение во втором туре.

Источник: заявление Стояногло, которое передает "Европейская правда"

Детали: По словам Стояногло, результаты выборов президента "показали, что мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили".

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В то же время он заявил о "политической предвзятости и захвате ключевых государственных структур", а победу Майи Санду назвал "слабой и искусственной".

"Ведь если триумф строится на грязи, страхе, ненависти и цензуре, поражение неизбежно. Это лишь вопрос времени. Манипуляции, язык ненависти и раскол не могут быть долгосрочной основой", – считает Стояногло.

Он намекнул, что собирается продолжить участие в молдавской политике, сказав, что "наша борьба за свободную, стабильную и процветающую Молдову только начинается".

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Ранее пророссийская Партия социалистов Молдовы, которая выдвинула на выборах Стояногло, заявила, что не признает результатов голосования на зарубежных участках. Социалисты назвали "настоящим победителем" Стояногло.

Такое же заявили и в Кремле: мол, Майя Санду не может считаться президентом Молдовы.

Смотрите подробное объяснение "ЕП" о том, как Санду выиграла выборы в Молдове, а Путин проиграл.