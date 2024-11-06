На станции метро "Лыбедская" в Киеве пассажир попал под поезд

В Киевском метро на станции "Лыбедская" пассажир попал под поезд, 4 станции закрыты на вход для пассажиров.

Источник: КГГА в Telegram

Дословно: "На станции "Лыбедская" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно".

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Детали: Станции метро синей ветки "Дворец "Украина", "Лыбедская", "Голосеевская" и "Демеевская" закрыты на вход для пассажиров

Движение поездов на линии организовано от станции "Героев Днепра" до станции "Олимпийская" и от станции "Теремки" до станции "Васильковская".

Обновлено в 20:20: В КГГА сообщили, что движение поездов синей линии восстановлено.

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Также возобновлена работа станций "Дворец „Украина", „Лыбедская", „Голосеевская", „Демеевская". Пассажирка госпитализирована. Обстоятельства случая выясняют правоохранители.