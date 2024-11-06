Макрон поговорил с Трампом о возвращении мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил по телефону с Дональдом Трампом на фоне его победы на выборах президента США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Детали: Во время 25-минутного разговора, заявили в Елисейском дворце, Макрон и Трамп выразили "желание работать для возвращения мира и стабильности" в условиях "продолжающихся крупных международных кризисов".

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Глава французского государства также "подчеркнул важность роли Европы и сказал Трампу, что готов продолжить этот разговор и работать вместе" над общими вопросами, в том числе войны в Украине и на Ближнем Востоке, после инаугурации республиканца.

Макрон одним из первых в Европейском Союзе поздравил Трампа с победой на выборах президента США 5 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой и вспомнил о "замечательной встрече с президентом Трампом" в сентябре, когда они "подробно обсудили" стратегическое партнерство между Украиной и США.

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