Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Премия "УП 100". Купить билеты

Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 6 ноября 2024, 21:00
Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой
Фото - SAUL LOEB/AFP via Getty Images

Вице-президент США Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах президента.

Источник: об этом представители Харрис сообщили многочисленным американским СМИ, в частности NBC News и AP, пишет "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что демократ позвонила Трампу, "чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года".

Реклама:

Представитель Харрис добавил, что в телефонном разговоре с республиканцем обсуждалась "важность мирной передачи власти и президентства для всех американцев".

Камала Харрис, как ожидается, вечером в среду обратится к сторонникам.

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Победа Трампа: все о последствиях для Украины.

РЕКЛАМА:

Читайте подробную статью: Суперпобеда Трампа: самое главное о выборах в США и их последствиях для Украины.

ТрампСШАвиборы
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шольц впервые за два года поговорил с Путиным – СМИ

фотоЭкс-чиновник Госказначейства задекларировал более $60 млн: прокуратура начала расследование

В соцсети слили видео с месседжем "ТЦК стреляет по людям": полиция опровергает

Правительство утвердило дату начала выплаты "тысячи Зеленского"

Кабмин обновил критерии бронирования и определения критических предприятий

Госавиация рассматривает поэтапное открытие неба Украины для авиаперелетов – Reuters

Все новости...
Трамп
Трамп побеждает в еще одном "шатком" штате – СМИ
Макрон поговорил с Трампом о возвращении мира
МИД Китая поздравил Трампа с победой на выборах
Последние новости
16:15
Шольц впервые за несколько лет поговорил с Путиным – СМИ
16:12
фотоНа Днепропетровщине подполковник заставлял подчиненных строить дома для матери и тещи
16:12
ДК Энергетик, Хейтспич, Renie Cares. Третья штурмовая выпустила свой первый музыкальный альбом
16:00
Российские НПЗ сокращают переработку нефти из-за убытков: существует угроза закрытия - Reuters
15:42
В США обеспокоены из-за кандидата Трампа на должность директора Нацразведки – СМИ
15:41
Кабмин хочет изменить условия использования "гуманитарных" автобусов
15:41
За год Пентагон получил более 700 сообщений об НЛО: что удалось выяснить
15:40
Бюджетная поддержка Украины превысила $100 миллиардов: Минфин назвал главных доноров
15:39
ChatGPT для Windows стал доступен пользователям без подписки
15:31
Украина получит миллиард долларов от Всемирного банка и еще средства от ЕС - Шмыгаль
Все новости...
Реклама:
Реклама: