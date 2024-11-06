Зеленский назвал победу Трампа "особенным днем" и вспомнил Рейгана

Президент Владимир Зеленский еще раз поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и в этом контексте вспомнил знаменитые слова Рональда Рейгана – "мир через силу".

Источник: Зеленский в видеообращении, которое транслируется в соцсетях

Прямая речь: "Сегодня действительно особенный день, и во всем мире одна новость привлекает все внимание. Абсолютно убедительный результат выборов в Америке. Четкое лидерство Президента Трампа. Я поздравляю с этой победой".

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Детали: Зеленский говорит, что ему "чрезвычайно важно" было слышать слова Трампа "мир благодаря силе", которые он говорил во время своего прошлого президентства в 2016-2020 годах.

Украинский лидер считает, что от такой политики "Америка и весь мир точно выиграют".

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Прямая речь: "Недаром так часто теперь вспоминают Рональда Рейгана (президент Рейган также любил повторять фразу "мир через силу") – люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".

Детали: По убеждению Зеленского, Украине нужна именно "сильная Америка" и "сильные союзники" в целом.

Президент добавил, что после его встречи с Трампом в США их команды "имеют взаимодействие". Тогда они говорили об обороне, экономике и "будущем после войны".

Прямая речь: "Мы имеем потенциал для более прочного сотрудничества. Это то, что сделает и Украину, и Америку, и весь свободный мир более успешными".

Напомним: 5 ноября американцы избрали Дональда Трампа своим 47-м президентом. Сейчас об этом безоговорочно свидетельствует подсчет голосов, а официальное объявление победителя будет позже.

Даже соперница Трампа в президентской гонке Камала Харрис поздравила его с победой.

Свои поздравления Дональду Трампу также высказали Зеленский и ряд других мировых лидеров.