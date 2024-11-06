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Армия РФ запустила БпЛА с севера

Татьяна ОлейникСреда, 6 ноября 2024, 22:49
Армия РФ запустила БпЛА с севера
Фото - Getty Images

Вечером 6 ноября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:19 стало известно об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.

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В 21:27 сообщили о нескольких группах БпЛА через Сумскую область на Черниговщину.

В 22:09 стало известно о нескольких группах БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении (Нежин) и о нескольких группах БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.

В 22:40 сообщили о движении ударных БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину и через Сумщину курсом на Полтавщину.

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В 23:03 появилась угроза БпЛА для Харьковской области.

В 23:30 сообщили о движении:

  • группу БПЛА с Киевщины на Житомирщину.
  • БпЛА на севере Полтавщины в западном направлении.
  • БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
  • БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
  • БпЛА на Харьковщине в южном направлении.
  • БпЛА на Днепропетровщине (Криворожский район).

В 23:52 сообщили о БпЛА с Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).

беспилотникивойнавоздушная тревога
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