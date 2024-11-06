Армия РФ запустила БпЛА с севера

Вечером 6 ноября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:19 стало известно об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.

Реклама:

В 21:27 сообщили о нескольких группах БпЛА через Сумскую область на Черниговщину.

В 22:09 стало известно о нескольких группах БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении (Нежин) и о нескольких группах БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.

В 22:40 сообщили о движении ударных БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину и через Сумщину курсом на Полтавщину.

РЕКЛАМА:

В 23:03 появилась угроза БпЛА для Харьковской области.

В 23:30 сообщили о движении:

группу БПЛА с Киевщины на Житомирщину.

БпЛА на севере Полтавщины в западном направлении.

БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.

БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.

БпЛА на Харьковщине в южном направлении.

БпЛА на Днепропетровщине (Криворожский район).

В 23:52 сообщили о БпЛА с Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).