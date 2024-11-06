Армия РФ запустила БпЛА с севера
Среда, 6 ноября 2024, 22:49
Вечером 6 ноября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 21:19 стало известно об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.
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В 21:27 сообщили о нескольких группах БпЛА через Сумскую область на Черниговщину.
В 22:09 стало известно о нескольких группах БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении (Нежин) и о нескольких группах БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.
В 22:40 сообщили о движении ударных БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину и через Сумщину курсом на Полтавщину.
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В 23:03 появилась угроза БпЛА для Харьковской области.
В 23:30 сообщили о движении:
- группу БПЛА с Киевщины на Житомирщину.
- БпЛА на севере Полтавщины в западном направлении.
- БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
- БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
- БпЛА на Харьковщине в южном направлении.
- БпЛА на Днепропетровщине (Криворожский район).
В 23:52 сообщили о БпЛА с Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).