Байден поздравил Трампа с победой на выборах

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах.

Источник: об этом сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: В разговоре с Трампом Байден подчеркнул важность "плавного перехода власти" и работы над объединением страны после выборов.

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"Он также пригласил новоизбранного Трампа встретиться с ним в Белом доме. Сотрудники аппарата согласуют конкретную дату в ближайшее время", – добавили в Белом доме.

Кроме того, действующий президент США провел разговор с вице-президентом Камалой Харрис и поздравил ее с "исторической кампанией", добавили в администрации.

Перед тем Харрис также позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах президента, чем признала свое поражение.

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Камала Харрис, как ожидается, вечером в среду обратится к сторонникам.

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