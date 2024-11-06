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Генштаб: На Курщине защитники отбили 7 российских атак

Татьяна ОлейникСреда, 6 ноября 2024, 22:28
Генштаб: На Курщине защитники отбили 7 российских атак
иллюстративное фото - росзми

С начала суток 6 ноября на фронте произошло 145 боевых столкновений. В Курской области РФ защитники отбили 7 российских атак.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 6 ноября

Дословно: "Противник нанес один ракетный (3 ракеты), 35 авиационных ударов (в частности, задействовал 90 КАБ) и 513 ударов дронами-камикадзе, совершил 3125 обстрелов позиций наших войск".

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Детали: Вблизи Старицы и Волчанска на Харьковском направлении российские террористы шесть раз штурмовали позиции украинских подразделений.

Восемь раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки.

Позиции украинских защитников в районах Дружелюбовки, Грековки, Торского и Тернов за прошедший день на Лиманском направлении десять раз штурмовали российские войска.

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На Северском направлении наши воины остановили три попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки.

Вблизи Часового Яра и Клещеевки неудачей завершились две попытки захватчиков продвинуться вперед на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня четыре раза штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении захватчики в течение дня в целом осуществили 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки и Селидово.

Интенсивно атакует враг наши подразделения на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается 52 атаки. Террористы пытались продвинуться в районах Ильинки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Антоновки и Катериновки.

Продолжаются два боестолкновения вблизи Трудового на Времовском направлении, всего за текущие сутки агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Трудового и Максимовки.

Безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоандреевки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении отражены три вражеские атаки, враг успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. Всего за сегодня украинские защитники отбили семь попыток оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

ГенштабКурская область войнабоевые действия
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