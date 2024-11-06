Шольц подтвердил распад коалиции, инициирует вотум доверия своему правительству

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера в нежелании сотрудничать и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

Источник: об этом Шольц сказал в обращении вечером 6 ноября, передает "Европейская правда"

Детали: Значительную часть своего выступления канцлер ФРГ посвятил критике Линднера, который, по его словам, "слишком часто нарушал мое доверие" и интересовался только протекционизмом и выживанием собственной партии.

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"Такой эгоизм непонятен", – подчеркнул Шольц, объяснив увольнение лидера свободных демократов из правительства.

Немецкий канцлер добавил, что в связи с ситуацией инициирует голосование за вотум доверия своему правительству на 15 января 2025 года.

Поскольку без голосов Свободной демократической партии правительство Шольца не будет иметь большинства, провал вотума доверия откроет путь к досрочным выборам в Бундестаг в марте 2025-го.

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В то же время Шольц сказал, что хочет провести переговоры с лидером крупнейшей оппозиционной партии – Христианско-демократического союза – Фридрихом Мерцом – и "стремится к конструктивному сотрудничеству" с ним.

Как писала "ЕвроПравда", в последнее время между партиями правительственной коалиции Германии – свободными демократами, социал-демократами и "зелеными" – углубился спор по многим вопросам, в частности способов решения экономических проблем Германии.

Вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий ранее прогнозировал, что правительственная коалиция Германии может распасться еще до конца этого года.

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