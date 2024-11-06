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CNN: Си Цзиньпин поговорил с Трампом

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 6 ноября 2024, 23:32
CNN: Си Цзиньпин поговорил с Трампом
Си Цзиньпин. Фото - Getty Images

Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который победил на выборах президента США.

Источник: об этом телеканалу CNN сообщили два источника, пишет "Европейская правда"

Детали: В телефонном разговоре, как утверждается, Си поздравил Трампа с победой на выборах. Официально его не подтверждала ни одна из сторон.

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В китайском МИД ранее заявили, что уважают выбор американского народа.

Также российское издание "Верстка" сообщило, что лидер России Владимир Путин неформально поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, хотя публично об этом не сообщили.

Телеканал CNN ранее сообщил, что Дональд Трамп, который ценит лесть и лояльность, внимательно следит за тем, кто из мировых лидеров пытается выйти с ним на связь.

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Читайте подробную статью: Суперпобеда Трампа: самое главное о выборах в США и их последствиях для Украины.

КитайСШАТрамп
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