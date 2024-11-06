В результате российского обстрела ранена работница "Укрзализныци"

Российская армия 6 ноября обстреляла Сумскую область, ранила дежурную по переезду на железной дороге.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Дословно: "В результате вражеского обстрела Сумщины ранена дежурная по переезду. Железнодорожницу с травмой плеча доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь".

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Детали: Также обстрелом повреждена железнодорожная инфраструктура, в частности, элементы энергоснабжения и пути.