В результате российского обстрела ранена работница "Укрзализныци"
Среда, 6 ноября 2024, 23:59
Российская армия 6 ноября обстреляла Сумскую область, ранила дежурную по переезду на железной дороге.
Источник: пресс-служба "Укрзализныци"
Дословно: "В результате вражеского обстрела Сумщины ранена дежурная по переезду. Железнодорожницу с травмой плеча доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь".
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Детали: Также обстрелом повреждена железнодорожная инфраструктура, в частности, элементы энергоснабжения и пути.