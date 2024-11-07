В Киеве и области ПВО работает по вражеским беспилотникам
Четверг, 7 ноября 2024, 00:16
В ночь на 7 ноября в Киеве и области силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.
Источник Киевская ОВА, КГВА
Дословно КОВА: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".
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Обновлено В 1:17 КГВА сообщила о работе ПВО в столице.
В 1:37 начальник Киевской ГВА сообщил о нескольких вражеских БпЛА над городом.
А также о том, что продолжается боевая работа ПВО.
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В 4:48 КОВА сообщила, что в области продолжает работу ПВО.
В 6 утра КГВА снова сообщила о работе ПВО в столице.
Что предшествовало: Вечером 6 ноября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.