В Киеве и области ПВО работает по вражеским беспилотникам

В ночь на 7 ноября в Киеве и области силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

Источник Киевская ОВА, КГВА

Дословно КОВА: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

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Обновлено В 1:17 КГВА сообщила о работе ПВО в столице.

В 1:37 начальник Киевской ГВА сообщил о нескольких вражеских БпЛА над городом.

А также о том, что продолжается боевая работа ПВО.

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В 4:48 КОВА сообщила, что в области продолжает работу ПВО.

В 6 утра КГВА снова сообщила о работе ПВО в столице.

Что предшествовало: Вечером 6 ноября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.