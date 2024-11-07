КГВА: Из-за атаки вражеских БпЛА в Киеве повреждена квартира и возникли пожары

В ночь на 7 ноября в результате атаки российских дронов в Голосеевском районе Киева повреждена квартира, а на территории гаражного кооператива и СТО возникли пожары.

Источник: КГВА

Дословно КГВА: "В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Голосеевском р-не, по предварительным данным есть существенное повреждение квартиры в жилом доме".

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"Также в этом районе зафиксирован пожар на территории гаражного кооператива. Оперативные службы следуют на место".

Детали В КГВА добавили, что пока информация о пострадавших не поступала, однако данные уточняются.

Обновлено: Позже в КГВА сообщили, что рядом с гаражами, которые загорелись в Голосеевском районе, возник пожар на соседнем СТО. Общая площадь возгорания - 300 м кв.