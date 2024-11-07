Враг продвинулся в Торецке на Донетчине – DeepState

Аналитики проекта DeepState обновили карту в ночь на 7 ноября, сообщив о продвижении врага в Торецке и возле нескольких населенных пунктов Донецкой области.

Источник DeepState

Детали В сообщении отмечается, что россияне продвинулись возле Новоалексеевки, Кременной Балки, Максимовки, Богоявленки и в Торецке Донецкой области.

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Напомним: За октябрь враг оккупировал около 490 километров квадратных украинских территорий и это самый большой показатель за 2024 год и за время российского контрнаступления, которое продолжается с октября 2023 года.