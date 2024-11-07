Трамп принял приглашение Байдена встретиться в Белом доме – СМИ

Трамп и Байден во время дебатов, фото: Getty Images

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп принял предложение президента Джо Байдена встретиться в Белом доме, чтобы обсудить вопросы передачи власти.

Источник: The Associated Press со ссылкой на штаб Трампа

Детали: В штабе заявляют, что Трамп принял приглашение президента Байдена встретиться в Белом доме для обсуждения передачи власти.

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Дата встречи еще не объявлена, но Стивен Чунг, директор по коммуникациям Трампа, сказал, что она "состоится в ближайшее время".

Чунг добавил, что Трамп "очень ценит" приветственный звонок Байдена в среду.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его с победой на выборах президента США.

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