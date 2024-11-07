Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп принял приглашение Байдена встретиться в Белом доме – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 ноября 2024, 04:40
Трамп принял приглашение Байдена встретиться в Белом доме – СМИ
Трамп и Байден во время дебатов, фото: Getty Images

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп принял предложение президента Джо Байдена встретиться в Белом доме, чтобы обсудить вопросы передачи власти.

Источник: The Associated Press со ссылкой на штаб Трампа

Детали: В штабе заявляют, что Трамп принял приглашение президента Байдена встретиться в Белом доме для обсуждения передачи власти.

Реклама:

Дата встречи еще не объявлена, но Стивен Чунг, директор по коммуникациям Трампа, сказал, что она "состоится в ближайшее время".

Чунг добавил, что Трамп "очень ценит" приветственный звонок Байдена в среду.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его с победой на выборах президента США.

РЕКЛАМА:

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Победа Трампа: все о последствиях для Украины.

Читайте подробную статью: Суперпобеда Трампа: самое главное о выборах в США и их последствиях для Украины.

БайденТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне в упор расстреляли двух безоружных украинских военнопленных в Курской области

Экстренные отключения электроэнергии отменили

фотоВысокопоставленную чиновницу МСЭК заподозрили в сокрытии состояния в несколько милионов

В Украине начала работу миссия МВФ

В Кремле отрицают разговор Трампа и Путина: "Чистая выдумка"

Россияне накопили ракеты и готовы к массированным атакам по Украине – ЦПД

Все новости...
Байден
Байден прокомментировал поражение Харрис
Politico: У Байдена планируют использовать $6 млрд на оружие Украине до инаугурации Трампа
Байден поздравил Трампа с победой на выборах
Последние новости
16:05
Зеленский провел заседание Ставки: решили увеличить количество мобильных групп ПВО
16:00
На Кураховском водохранилище, вокруг которого идут бои, разрушили дамбу
15:42
В Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порнографии
15:41
видеоПограничники "накрошили" 20 оккупантов в Донецкой области
15:16
DeepState описал сложную ситуацию вокруг Курахово, которая может перерасти в катастрофу
15:15
Вьетнам угрожает заблокировать китайские торговые площадки Temu и Shein: причины
15:15
Ограничения никогда не было. Запрещенную в Индии книгу Салмана Рушди могут снова издавать
15:10
В Украине планируют создать Агентство по преодолению последствий агрессии РФ
15:00
фото, обновленоРоссияне атаковали баллистикой Кривой Рог: попали в пятиэтажку, среди раненых дети
14:57
Двое членов комитета НБУ ожидают повышения учетной ставки, снижения – никто
Все новости...
Реклама:
Реклама: