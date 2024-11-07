ВСУ за сутки обезвредили еще 1 400 оккупантов и 10 танков
Четверг, 7 ноября 2024, 07:34
Генштаб обновил данные о российских потерях в войне – только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 400 захватчиков, 24 артиллерийские системы, 20 ББМ и 10 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 704 300 (+1 400) человек,
- танков – 9 224 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 18 612 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 20 194 (+24) ед,
- РСЗО – 1 245 (+0) ед,
- средств ПВО – 996 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 408 (+42) ед,
- крылатых ракет – 2631 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28 411 (+78) ед,
- специальной техники – 3 596 (+8) ед.
Данные уточняются.