За сутки на фронте было 148 боев: Генштаб назвал самые горячие направления

За прошедшие сутки 6 ноября на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений: активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "По уточненной информации, за сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 64 авиаудара, сбросив 146 КАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 83 - из реактивных систем залпового огня".

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Детали: Согласно сообщению Генштаба, в свою очередь авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления и артиллерийскую систему.

На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы.

Двенадцать боестолкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки.

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По уточненной информации, враг атаковал десять раз неподалеку Дружелюбовки, Грековки, Торского, Тернов и Дибровы на Лиманском направлении.

Украинские защитники отбили четыре попытки потеснить их с оборонительных рубежей вблизи Белогоровки и Григорьевки на Северском направлении.

Вблизи населенных пунктов Часов Яр и Клищеевка, на Краматорском направлении, за сутки произошло два боестолкновения.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Торецком направлении россияне атаковали четыре раза неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 39 вражеских штурмовых действий в районах Миролюбовки, Луча, Новогродовки, Крутого Яра, Селидово, Лысовки и Новоалексеевки.

На Кураховском направлении за сутки 6 ноября 93 раза были атакованы украинские позиции вблизи населенных пунктов Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Антоновка и Екатериновка.

Силы обороны отбили шесть штурмов оккупантов вблизи населенных пунктов Трудовое и Максимовка, что на Времовском направлении.

Сообщается, что неудачей для захватчиков обернулась попытка атаки на наши позиции в направлении Новоандреевки на Ореховском направлении.

Трижды противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.