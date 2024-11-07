В Одессе обломки дронов повредили жилые дома и авто, пострадал человек – ОВА
Четверг, 7 ноября 2024, 08:45
В результате ночной дроновой атаки россиян в Одессе повреждены жилые дома, машины и газопровод, пострадал один житель.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь Кипера: "Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Из-за падения обломков повреждены фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания). Также пострадало остекление двух рядом расположенных пятиэтажек".
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Детали: По словам главы области, легкие телесные повреждения получил 30-летний мужчина, ему оказали помощь на месте.
Предыстория:
- Ночью 7 ноября обломки сбитых российских беспилотников упали в пяти районах столицы, в результате чего горели склады, гаражи, СТО, ресторан и бизнес-центр.
- Российские оккупанты атаковали дронами Криворожский район, в результате чего повреждены предприятие и частные жилые дома.