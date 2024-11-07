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В Одессе обломки дронов повредили жилые дома и авто, пострадал человек – ОВА

Ирина БалачукЧетверг, 7 ноября 2024, 08:45
В Одессе обломки дронов повредили жилые дома и авто, пострадал человек – ОВА
ФОТО ИЗ TELEGRAM КИПЕРА

В результате ночной дроновой атаки россиян в Одессе повреждены жилые дома, машины и газопровод, пострадал один житель.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь Кипера: "Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Из-за падения обломков повреждены фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания). Также пострадало остекление двух рядом расположенных пятиэтажек".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM КИПЕРА

Детали: По словам главы области, легкие телесные повреждения получил 30-летний мужчина, ему оказали помощь на месте.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM КИПЕРА
 
фото "думской"

Предыстория:

Одессабеспилотники
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