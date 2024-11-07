Армия РФ вечером ударила КАБами по гражданской инфраструктуре Сумской области: есть погибшая и раненая
Вечером 6 ноября российские военные управляемыми авиационными бомбами ударили по гражданской инфраструктуре Ямпольской общины Шосткинского района, в результате атаки погибла 33-летняя сотрудница автозаправочной станции, 53-летняя работница "Укрзализныци" получила ранения.
Источник: Сумская областная прокуратура, ГСЧС
Дословно прокуратура: "По данным следствия, 6 ноября 2024 года около 22:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ямпольской громады Шосткинского района".
Детали: Сообщается, что из поврежденного нежилого здания удалось спасти 53-летнюю работницу "Укрзализныци". Пострадавшую передали медработникам.
Из-под разрушенного другого здания сотрудники ГСЧС деблокировали тело 33-летней сотрудницы автозаправочной станции. Также оккупанты повредили многоэтажку, железнодорожную инфраструктуру и уничтожили АЗС.
Предыстория:
- Ранее "Укрзализныця" сообщала, что российская армия 6 ноября обстреляла Сумщину, ранила дежурную по переезду на железной дороге.