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Армия РФ вечером ударила КАБами по гражданской инфраструктуре Сумской области: есть погибшая и раненая

Анастасия ПроцЧетверг, 7 ноября 2024, 09:43
Армия РФ вечером ударила КАБами по гражданской инфраструктуре Сумской области: есть погибшая и раненая
фото: ГСЧС

Вечером 6 ноября российские военные управляемыми авиационными бомбами ударили по гражданской инфраструктуре Ямпольской общины Шосткинского района, в результате атаки погибла 33-летняя сотрудница автозаправочной станции, 53-летняя работница "Укрзализныци" получила ранения.

Источник: Сумская областная прокуратура, ГСЧС

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 6 ноября 2024 года около 22:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ямпольской громады Шосткинского района".

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Детали: Сообщается, что из поврежденного нежилого здания удалось спасти 53-летнюю работницу "Укрзализныци". Пострадавшую передали медработникам.

 
фото: ГСЧС

Из-под разрушенного другого здания сотрудники ГСЧС деблокировали тело 33-летней сотрудницы автозаправочной станции. Также оккупанты повредили многоэтажку, железнодорожную инфраструктуру и уничтожили АЗС.

 
ФОТО: СУМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

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