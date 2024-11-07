В Херсоне из-за российского обстрела погиб мужчина, еще один человек ранен
Четверг, 7 ноября 2024, 11:36
В результате российской атаки по Днепровскому району Херсона вечером 6 ноября погиб мужчина и пострадала 58-летняя женщина.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин
Дословно: "Из-под завалов дома, уничтоженного „прилетом", деблокировали тело погибшего мужчины. Мои соболезнования родным и близким".
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Детали: Отмечается, что также взрывную травму, ранения рук и головы получила 58-летняя женщина. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.