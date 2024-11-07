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В Киеве на взятке в $2 тыс. задержали чиновницу Центрально МСЭК

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоЧетверг, 7 ноября 2024, 12:08
В Киеве на взятке в $2 тыс. задержали чиновницу Центрально МСЭК
Фото: ОГП

В Киеве правоохранители на получении взятки в $2 тысячи задержали заместителя председателя Центральной МСЭК, которая обещала военнообязанному за эту сумму оформить инвалидность. По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о 54-летней Лиане Левченко.

Источник: ОГП, департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, источники УП в правоохранительных органах

Дословно: "Заместитель председателя комиссии способствовала в получении II группы инвалидности, что давало основания мужчинам для снятия с воинского учета. За такую услугу просила "вознаграждение" в две тысячи долларов".

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Детали: По оперативной информации, фигурантка уверяла "клиентов", что уже неоднократно решала подобные "проблемные вопросы" в силу своей должности, что было подтверждено в ходе расследования.

 

Полицейские задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 УПК во время получения взятки. Во время обысков у нее изъяли почти $20 тыс., документы по оформлению инвалидности, медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства совершения преступлений.

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Следователи Нацполиции объявили фигурантке о подозрении за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 с. 369-2 Уголовного Кодекса Украины). Ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения.

Напомним: Президент Владимир Зеленский 22 октября после заседания СНБО издал указ, согласно которому до 31 декабря 2024 года в Украине должны быть ликвидированы все медико-социальные экспертные комиссии.

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