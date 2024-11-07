Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков не исключает общения главы РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации 20 января 2025 года.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Общение Путина с Трампом до инаугурации не исключено. Кремль исходит из заявлений избранного президента США".

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Детали: При этом он добавил, что каких-либо контактов со штабом Трампа со стороны представителей РФ не было, и работа по организации встречи Путина с президентом США не ведется.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от контактов со США.

"Мы никогда не отказывались от контактов с кем бы то ни было. Президент Путин каждый раз, когда на эту тему заходит разговор, подчеркивает нашу позицию. Разговаривать всегда лучше, чем изолироваться друг от друга", – заявил Лавров, отвечая на вопрос о перспективах контактов с командой Трампа.

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Что было раньше: Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, во время объявления о своей победе на выборах заявил, что планирует положить конец войнам в мире.

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