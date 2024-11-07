В Кремле не исключили разговора Путина с Трампом до инаугурации
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков не исключает общения главы РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации 20 января 2025 года.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Прямая речь Пескова: "Общение Путина с Трампом до инаугурации не исключено. Кремль исходит из заявлений избранного президента США".
Детали: При этом он добавил, что каких-либо контактов со штабом Трампа со стороны представителей РФ не было, и работа по организации встречи Путина с президентом США не ведется.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от контактов со США.
"Мы никогда не отказывались от контактов с кем бы то ни было. Президент Путин каждый раз, когда на эту тему заходит разговор, подчеркивает нашу позицию. Разговаривать всегда лучше, чем изолироваться друг от друга", – заявил Лавров, отвечая на вопрос о перспективах контактов с командой Трампа.
Что было раньше: Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, во время объявления о своей победе на выборах заявил, что планирует положить конец войнам в мире.
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Предыстория:
- Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине за 24 часа после своего избрания на второй президентский срок.
- Он даже рассказывал, как именно собирается это сделать. "Я бы сказал Зеленскому: "Хватит. Вы должны заключить соглашение. Я бы сказал Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень много. Мы (дадим Украине, – ред.) больше, чем они когда-либо получали, если придется. Я заключу соглашение за один день. За один день", – заявлял Трамп.
- Издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что Трамп якобы стремится подтолкнуть Украину к уступкам РФ и передаче под ее контроль украинских территорий – в частности, Крыма и Донбасса. Советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал фейковыми эти детали.
- В апреле телеканал CNN сообщил, что Трамп якобы рассчитывает заставить Россию и Украину начинать переговоры о прекращении боевых действий, давя аргументом о дальнейшей американской военной помощи.
- Бывшая советница Трампа Фиона Гилл заявляла, что тот, находясь на посту президента США, давал понять, будто считает, что Украина должна быть частью России.
- Сам Трамп заявил, что в случае победы на выборах будет пытаться помочь Украине, но параллельно будет требовать от Европы таких же усилий.
- В июне президент Владимир Зеленский предупреждал о риске того, что экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп может стать "президентом-лузером" и ослабить влияние США в мире, если вынудит Украину к перемирию с Россией.