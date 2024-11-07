В ночь на 7 ноября РФ выпустила по Украине 106 дронов: ПВО сбила 74

В ночь на четверг Россия атаковала территорию Украины 106-ю ударными беспилотниками, ПВО уничтожила 74 дрона врага.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "В ночь на 07 ноября 2024 года (с 21.00 6 ноября) враг нанес удар 106-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, ВОТ Крыма".

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Детали: Сообщается, что по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 74-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

25 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.