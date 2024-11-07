Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ночь на 7 ноября РФ выпустила по Украине 106 дронов: ПВО сбила 74

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 ноября 2024, 12:48
В ночь на 7 ноября РФ выпустила по Украине 106 дронов: ПВО сбила 74
иллюстрация ВС ВСУ

В ночь на четверг Россия атаковала территорию Украины 106-ю ударными беспилотниками, ПВО уничтожила 74 дрона врага.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "В ночь на 07 ноября 2024 года (с 21.00 6 ноября) враг нанес удар 106-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, ВОТ Крыма".

Реклама:

Детали: Сообщается, что по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 74-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

25 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

ШахедвойнаПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
Шахед
Российские войска снова запустили ударные дроны: летят с нескольких направлений
Октябрь стал рекордным по запуску дронов Россией: прямые попадания составляют 5%
Воздушная атака россиян: ПВО ночью сбила две ракеты и 48 из 79 беспилотников
Последние новости
13:26
Google випустила окремий застосунок Gemini для iPhone
13:21
Кто и как разваливал металлургическую отрасль Украины?
13:18
Желто-синюю картину Марка Ротко продали за 32 млн долларов
13:03
Польша разместила южнокорейские танки K2 у границы с Россией
12:58
ФутболИгрок киевского "Динамо" покинул лагерь сборной Украины, вместо него уже вызвали дебютанта
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
12:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: