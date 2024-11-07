Британия ввела масштабные санкции против ВПК России и поддерживаемых РФ наемников
Великобритания в четверг объявила о введении крупнейшего пакета антироссийских ограничений с мая 2023 года против российского военно-промышленного комплекса и поддерживаемых Россией групп наемников в своем.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение британского правительства
Детали: В частности Великобритания объявила о введении санкций против 56 человек, физических и юридических. Эти санкции, согласно сообщению, подрывают поставки жизненно важного оборудования для военной машины Путина.
Они также направлены на борьбу со злонамеренной деятельностью России по всему миру, разоблачая коррупционную деятельность российских марионеточных военных группировок в Африке.
Новые подсанкционные цели включают поставщиков, которые поддерживают российское военное производство, поддерживаемых Россией групп наемников, действующих в Африке к югу от Сахары, и одного агента российской военной разведки, причастного к применению нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери.
Сегодняшние действия также направлены против компаний, расположенных в Китае, Турции и Центральной Азии, которые занимаются поставкой и производством товаров, включая станки, микроэлектронику и компоненты для беспилотников, необходимые России для поддержки ее незаконного вторжения в Украину.
Пакет санкций направлен против трех частных групп наемников, связанных с Кремлем, включая "Африканский корпус", и 11 человек, которые имеют прямые связи с Кремлем, угрожают миру и безопасности в Ливии, Мали и Центральноафриканской Республике, а также причастны к широкомасштабным нарушениям прав человека.
Что предшествовало:
- В конце октября США наложили санкции на 400 человек и компаний, в частности за помощь РФ с обходом ограничений.
- В октябре Великобритания объявила о санкциях против трех физических и трех юридических лиц, причастных к российской кампании по дезинформации, направленной против Украины.