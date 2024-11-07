Британия ввела масштабные санкции против ВПК России и поддерживаемых РФ наемников

Великобритания в четверг объявила о введении крупнейшего пакета антироссийских ограничений с мая 2023 года против российского военно-промышленного комплекса и поддерживаемых Россией групп наемников в своем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение британского правительства

Детали: В частности Великобритания объявила о введении санкций против 56 человек, физических и юридических. Эти санкции, согласно сообщению, подрывают поставки жизненно важного оборудования для военной машины Путина.

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Они также направлены на борьбу со злонамеренной деятельностью России по всему миру, разоблачая коррупционную деятельность российских марионеточных военных группировок в Африке.

Новые подсанкционные цели включают поставщиков, которые поддерживают российское военное производство, поддерживаемых Россией групп наемников, действующих в Африке к югу от Сахары, и одного агента российской военной разведки, причастного к применению нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери.

Сегодняшние действия также направлены против компаний, расположенных в Китае, Турции и Центральной Азии, которые занимаются поставкой и производством товаров, включая станки, микроэлектронику и компоненты для беспилотников, необходимые России для поддержки ее незаконного вторжения в Украину.

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Пакет санкций направлен против трех частных групп наемников, связанных с Кремлем, включая "Африканский корпус", и 11 человек, которые имеют прямые связи с Кремлем, угрожают миру и безопасности в Ливии, Мали и Центральноафриканской Республике, а также причастны к широкомасштабным нарушениям прав человека.

Что предшествовало: