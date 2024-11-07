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Лукашенко о выборах в США: Трамп как бульдозером прошелся

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 ноября 2024, 13:44
Лукашенко о выборах в США: Трамп как бульдозером прошелся
фото БЕЛТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал выборы в США, заявив при этом, что ему "все равно, кто выиграл".

Источник: Лукашенко во время общения с журналистами при посещении III Чемпионата по колке дров среди СМИ, цитирует госинформагентство БЕЛТА

Прямая речь: "Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему ни относился, он молодец. Трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили, посадить хотели и прочее, но он как бульдозер прошелся. И прошелся после того, как он уже поработал вроде бы неудачно. Вроде бы (!) неудачно. Поэтому это его личный подвиг во имя американского народа, он молодец с этой точки зрения.

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Камала… героическая женщина, и ей не надо плакать. Я сегодня посмотрел, переживает: проиграла. Америка созрела избрать чернокожего президента, но Америка не созрела еще избрать женщину. Америка к этому не готова. И она нос в нос шла с этим "бульдозером". Она сделала все возможное и невозможное. Она молодец, поэтому плакать ей ни в коем случае нельзя".

Детали: При этом Лукашенко заявил, что ему "все равно, кто выиграл выборы в США".

Что предшествовало: Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

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Читайте подробную статью: Суперпобеда Трампа: самое главное о выборах в США и их последствиях для Украины.

ЛукашенкоСШАвиборы
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