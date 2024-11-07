8-9 ноября в западных регионах Украины ожидается туман и прохлада, на юге - возможны кратковременные дожди. В Киеве сохранится сухая погода с температурой до 9° тепла днем.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ночью и утром в западных регионах Украины будет наблюдаться туман. Ветер северо-западного направления, скорость – 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях – от 1° до 6° тепла. Днем поднимется до 4-9°, а в Закарпатье и южных областях достигнет 10-15° тепла.

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В Киеве осадков не ожидается. Температура ночью составит 0-2° тепла, днем – 7-9° тепла.

В субботу в юго-восточных регионах ночью, а днем в южных областях возможен небольшой дождь. На остальной территории осадков не предвидится. На Правобережье снова возможен туман ночью и утром. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью составит 0-5° тепла, в западных областях - от 2° тепла до 3° мороза. Днем температура будет колебаться в пределах 3-8° тепла, в Закарпатье и южных регионах – 7-12°.

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В Киеве 9 ноября сохранится сухая погода. Температура ночью составит 2-4° тепла, днем – 5-7° тепла.