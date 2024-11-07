Тиктокерше, которая во время стрима на вокзале в Киеве оправдывала российские обстрелы, сообщили о подозрении

Тиктокерше, которая 7 октября на киевском вокзале во время стрима насмехалась над украинцами, которые направлялись в укрытие во время воздушной тревоги, и восхваляла российские обстрелы мирных городов, сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Дословно СБУ: "По материалам СБУ и Национальной полиции подозрение в оправдании вооруженной агрессии РФ получила тиктокерка, которая 7 октября этого года сняла провокационный стрим на территории железнодорожного вокзала в Киеве.

Реклама:

В своем видео, снятом во время воздушной тревоги, фигурантка заявила, что, обстреливая мирные города Украины, "россияне дают отпор украинцам". Кроме того, она смеялась над гражданами нашего государства, которые спускаются в укрытие".

ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет об Алине Волошиной

По материалам дела, это провокационное видео опубликовала 23-летняя жительница Макеевки Донецкой области, которая несколько месяцев назад переехала в Киев.

РЕКЛАМА:

Служба безопасности Украины сообщает, что подозреваемая использовала свой аккаунт в TikTok для популяризации оккупантов, в частности боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Она также публично отрицала военные преступления, совершенные российскими войсками во время временной оккупации Киевской области. Ее видео оперативно подхватили российские пропагандистские медиа для дальнейшего распространения в кремлевских СМИ.

В ходе следствия установлено, что в 2023 году подозреваемая размещала видео с музыкой и текстом "для меня Россия мама", а на лице изобразила карту так называемых "ДНР" и "ЛНР".

ФОТО ИСТОЧНИКА

Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что ее высказывания в этих видео содержат отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году.

Во время обысков у подозреваемой изъяли мобильный телефон с доказательствами ее деятельности в пользу РФ. Ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.