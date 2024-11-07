"Схемы" узнали о неоднократных авиаперелетах Татарова в Москву после 2014 года

Расследователи проекта "Схемы" на основе данных авиаперелетов исследовали, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров минимум 9 раз летал в Москву после оккупации Крыма и вторжения России на Донбасс.

Источник: расследование проекта "Схемы" от Радио Свобода

Дословно: "По данным журналистов, Татаров, который в тот период занимался адвокатской деятельностью, трижды был в РФ в 2017-м, четыре раза в 2018-м, и дважды - в 2019 году. Последний раз Татаров летал в Россию на следующий день после победы Зеленского на выборах президента 21 апреля 2019 года".

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Фото: проект "Схемы" (Радио Свобода)

Детали: Журналисты "Схем" проанализировали и сопоставили данные о поездках Татарова с помощью доступа к информации из баз данных о пересечении границы трех стран - Украины, Беларуси и России.

Поскольку после 2014 года авиасообщение между Украиной и Россией было остановлено, отмечается в расследовании, в большинстве поездок Татаров добирался в Москву из Киева через Минск", - отмечается в расследовании.

Больше деталей: Также, как утверждают журналисты "Схем", Татаров ездил в Беларусь в марте 2013 года, дважды - в июне и ноябре 2014-го, и еще один раз в марте 2016 года. 22 марта 2016 года Татаров пересекал границу с Беларусью через КПП "Новая Гута" на собственном автомобиле, 23 марта тем же маршрутом вернувшись в Украину. При этом неизвестно, посещал ли Татаров в этих поездках Россию.

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Кроме того, по данным "Схем", в 2015 году Татаров ездил в оккупированный Крым - 6 июня он пересек контрольно-пропускной пункт "Джанкой". Обратно Татаров вернулся 8 июня через КПП "Армянск". Машина, на которой Татаров ездил на оккупированную территорию, принадлежала в то время сотруднику компании, которой на время его работы владела Галина Фаринник, жена адвоката Василия Фаринника.

По данным журналистов, в 2008 году Фаринник, будучи на тот момент главой главного следственного управления МВД и заместителем министра, привел Татарова работать к себе в ГСУ, а затем сделал своим партнером в адвокатской фирме, которая с приходом туда Татарова получила название "Татаров, Фаринник, Головко".

"Схемы" направили в Офис президента официальное письмо на имя Олега Татарова с просьбой о комментарии. Журналисты спросили, с какой целью он минимум 9 раз, начиная с 2014 года посещал Российскую Федерацию, с кем именно и по каким вопросам имел там встречи, были ли среди тех, с кем он встречался, чиновники РФ. По состоянию момент выхода материала Олег Татаров не предоставил ответов.

Дополнено в 21:21: Впоследствии Татаров в комментарии ВВС отрицал, что по меньшей мере 9 раз летал в Москву после оккупации Крыма и вторжения России на Донбасс.

Напомним: В августе президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос УП об эффективности команды ОП и просьбу оценить работу, в частности заместителя председателя ОП Олега Татарова, ответил, что тот вместе с нынешним главой СБУ Василием Малюком убивал чеченцев в Киеве.

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