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В результате российского обстрела Казачьей Лопани на Харьковщине ранен 18-летний парень

Анастасия ПроцЧетверг, 7 ноября 2024, 15:14
В результате российского обстрела Казачьей Лопани на Харьковщине ранен 18-летний парень
Иллюстративное фото: Getty Images

7 ноября армия РФ ударила по поселку Казачья Лопань Харьковской области, в результате атаки пострадал 18-летний парень.

Источник: полиция Харьковской области, Харьковская ОВА

Дословно ОВА: "Около 11:55 под обстрел попал поселок Казачья Лопань Дергачевской громады. По предварительной информации, оккупанты использовали реактивные системы залпового огня. В результате обстрела был поврежден жилой дом".

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Детали: Отмечается, что пострадал 18-летний парень, который находился в одном из домов. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы, криминалисты, взрывотехники. Проводится осмотр, устанавливается вид вооружения, из которого осуществлялся обстрел.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Харьковская областьобстрел
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