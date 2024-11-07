Зеленский: Путин не изменится, нам нужно оружие, а не поддержка в переговорах
Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште призвал партнеров предоставить Украине больше оружия, а не подталкивать к переговорам с агрессором.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь Зеленского: "Мы защищаемся не от российских слов, а от российских атак. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах".
Детали: По его словам, "объятия с Путиным не помогут". "Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давление может поставить его в рамки", - добавил Зеленский.
Он также заявил о необходимости применения концепции "мира через силу" в противовес подталкиванию Украины к уступкам.
"Позвольте мне подчеркнуть – эта война происходит на украинской земле. Украина благодарна за всю поддержку со стороны наших партнеров, мы открыты к любым конструктивным идеям для достижения справедливого мира для нашей страны.
Но именно Украина должна решать, что должно быть, а что не должно быть на повестке дня для завершения этой войны", – подчеркнул Зеленский.
Напомним:
- Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна предупредил об опасности разговоров о необходимости уступить России ради мира, все требования о прекращении войны должны быть адресованы только Москве.
- Накануне, поздравляя Дональда Трампа с победой на выборах, Зеленский выразил высокую оценку его приверженности к подходу "мир через силу".