Среди нынешних лидеров УП 100 — Роман Грищук

Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинцев, которые вошли в перечень лидеров УП 100. Одним из победителей в категории "Политика и государственное управление" стал народный депутат Роман Грищук.

Грищук - член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций. С начала полномасштабной войны занимался волонтерской деятельностью, основал благотворительный фонд "Соломенские котики", который проводит курсы по такмеду и сборы на нужды армии. Роман поддерживал ряд законов, связанных с евроинтеграцией, волонтерством, национальной безопасностью и тому подобное.

В 2024 году он инициировал законопроект по совершенствованию начальной общевойсковой подготовки. В частности этот законопроект предусматривает модульную систему преподавания, привлечение ветеранов и профильных организаций к обучению школьников, изучение новых технологий, используемых в современной войне и тому подобное. Также по этой реформе предмет "Защита Украины" будут изучать все ученики школ, как и другие обязательные предметы.

Реклама:

"После завершения войны, угроза с севера никуда не исчезнет. Поэтому чрезвычайно важно в системе среднего образования учить наших учеников защищать Украину. Это не только и не столько о том, как это делать, сколько о том, зачем нужно это делать", - заявил Грищук.

Грищук также является председателем попечительского совета Международной украинской школы, которая занимается оценкой украинских детей, которые экстерном получали украинское образование за рубежом.

В составе совета депутат работает над реформами МУШ, которые позволят лучше поддерживать образовательную связь с украинскими детьми за рубежом.

РЕКЛАМА:

Кто еще вошел в сотню лидеров по версии УП? Приходи на мероприятие 20 ноября и узнай!

Генеральным партнером премии является юридическая компания ADER HABER.

Мероприятие также поддержали компании Kernel, UKRNAFTA, TERWIN и COLOR CONCEPT.